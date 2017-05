Ultimi sondaggi: ecco quanto vale l’area a sinistra del Pd

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (3 MAGGIO 2017) – IL PESO DI BERSANI E PISAPIA

Dopo le intenzioni di voto di EMG, oggi i sondaggi elettorali di Scenari politici su un tema più specifico.

Quanto vale l’area politica alla sinistra del Pd?

A giudicare da questi numeri, non molto.

L’unica speranza di sopravvivenza per questi partiti è quella di unirsi: divisi rischiano di non raggiungere la soglia di sbarramento, soprattutto se dovesse passare la proposta di Matteo Renzi sul modello tedesco (il quale prevede un minimo del 5% dei voti per essere presenti in Parlamento).

Ecco la grafica sui sondaggi elettorali riguardanti Articolo Uno – Mdp, Lista Pisapia e Sinistra italiana.

La legge elettorale sarà determinante per i futuro di queste formazioni politiche.

Saranno possibili le coalizioni?

Pisapia si augura di sì, ma per il Pd potrebbe essere preferibile spazzare via i piccoli partiti e tentare le Larghe intese con Forza Italia.