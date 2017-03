UNO SPOT PER L’ABRUZZO: E’ GIA’ ABRUZZO MANIA SUI SOCIAL

GLI ARTISTI ABRUZZESI SI UNISCONO PER RILANCIARE L’IMMAGINE DELL’ABRUZZO

NASCE UNO SPOT PER L’ABRUZZO, ED E’ GIA’ ABRUZZO MANIA SUI SOCIAL

Nasce tutto da un post su Facebook dell’attore e regista Walter Nanni. L’idea è quella di creare uno spot per l’Abruzzo. Un’idea che si concretizza nell’iniziativa omonima che ha già riunito un numero incredibile di FilmMaker, produttori, attori e registi abruzzesi.

Operatori del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno deciso di rispondere con un messaggio di bellezza ed unione alle immagini drammatiche che hanno portato l’Abruzzo alla ribalta della cronaca nazionale durante l’emergenza neve e terremoto lo scorso gennaio.



Un’iniziativa di promozione turistica? Non solo! L’idea, che ha già spopolato sui social con migliaia di visite sulla pagina facebook UnoSpotPerlAbruzzo, è quella di raccontare l’anima di una regione bellissima attraverso l’arte, la cultura e la tradizione.

Nanni si è reso protagonista di una vera e propria call to action a cui hanno risposto tantissime professionalità del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione. “E’ iniziato tutto dopo aver visto le immagini dei soccorritori spalare la neve. Credo che ognuno di noi debba “spalare un po’ di neve”, ognuno con la sua pala: noi abbiamo la macchina da presa” commenta Nanni “vedere il nostro territorio sacrificato ad immagini di sofferenza, ha destato un sentimento di rabbia, ma allo stesso tempo, ha acceso la volontà di attivare tutte le risorse possibili per restituire qualcosa alla nostra terra. Così ho lanciato l’idea sul mio profilo Facebook e sono rimasto sorpreso dalla risposta dei miei colleghi: la nostra forza sarebbe stata la capacità di lavorare tutti insieme, mettendo a disposizione il nostro tempo e la nostra professionalità. Hanno risposto in tantissimi ed il progetto piano piano ha preso forma, incontro dopo incontro, idea dopo idea. Ci siamo guardati ed eravamo una troupe grandissima, composta da nomi rappresentativi della produzione cinematografica abruzzese. Questo è il primo grande risultato di Uno Spot per l’Abruzzo”.

Il team realizzerà uno Spot che valorizzerà le bellezze artistiche e paesaggistiche dell’Abruzzo, che sarà destinato ad un pubblico televisivo, nazionale e locale. Per il soggetto e la sceneggiatura è stata creata una squadra di scrittura composta da professionisti abruzzesi del settore ed operanti in realtà nazionali di alto livello.

A questa fase di scrittura seguiranno le riprese e successivamente il montaggio. Anche in questo caso saranno tecnici abruzzesi, accreditati in tutta Italia, a lavorare per la finitura di Uno Spot per l’Abruzzo.

Contestualmente tutti gli attori e le professionalità che hanno aderito al progetto potranno realizzare un mini spot libero, sempre con il tema centrale dell’Abruzzo: paesaggio, arte, cultura, gastronomia; tutte le sfaccettature della nostra regione saranno raccontate attraverso gli occhi di ogni singolo autore. I video saranno diffusi tramite piattaforme web: tasselli definiti singolarmente, ma che insieme daranno vita ad un mosaico straordinario che mostrerà una fotografia inedita della nostra terra.

I PRODUTTORI DI UNO SPOT PER L’ABRUZZO SARANNO GLI ABRUZZESI!

Attraverso il, crowdfunding la raccolta di fondi sul web, ogni abruzzese, o chiunque legato all’Abruzzo da un sentimento di appartenenza, potrà diventare produttore diretto del progetto. Il sito http://unospotperlabruzzo.org/ sarà accessibile a tutti e le donazioni saranno visibili ed in totale trasparenza. Tutti i professionisti, dagli attori ai tecnici, doneranno il proprio contributo gratuitamente per la causa. I fondi serviranno in minima parte per coprire le spese vive della realizzazione e prevalentemente per l’acquisto di spazi pubblicitari per la proiezione dello spot, quindi più produttori riusciremo a coinvolgere, più la diffusione dello spot sarà ampia.