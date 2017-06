Vacanze alle Canarie: sole, spiagge e parchi naturali, ora è il momento ideale

Un mito senza tempo: le isole Canarie sono da sempre sinonimo di spiagge da favola, acque cristalline e clima straordinario.

Le Canarie sono una comunità indipendente della Spagna, situata nell’oceano Atlantico al largo dell’Africa nord-occidentale: sette isole maggiori e due minori per un grande arcipelago tutto di natura vulcanica.

Scopri le Canarie: Tenerife è senz’altro la più turistica delle isole, adatta a tutta la famiglia, ideale per un relax completo.

Gli amanti della natura e delle spiagge potrebbero però preferire Fuerteventura e Lanzarote, quest’ultima anche nota per aver ispirato l’estro fotografico e letterario dello scrittore francese Michel Houellebecq.

La Palma, El Hierro e La Gomera sono invece più adatte a un turismo giovane, dinamico e avventuroso.

Ben 4 dei 13 Parchi nazionali della Spagna si trovano nelle Canarie, a testimonianza della ricchezza fuori dal comune di fauna e flora, con una nutrita serie di specie autoctone: Parco nazionale del Teide su Tenerife, Parco nazionale Timanfaya su Lanzarote, Parco nazionale della Caldera de Taburiente su La Palma e infine Parco nazionale di Garajonay su La Gomera.

Nonostante le Canarie godano di un clima molto mite, che le rendono una meta appetibile per tutto l’anno, possiamo dire di star attraversando proprio nel momento ideale per visitarle.

Se ad autunno e in inverno ci si trova in fase di mezza stagione, col rischio di un po’ di vento e di qualche giornata nuvolosa, fra maggio e ottobre si toccano le temperature ideali per chi vuole stare in spiaggia ad abbronzarsi e vuole tuffarsi nelle acque più calde dell’anno.