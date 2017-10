Vantaggi del miscelatore termostatico

Spesso pensiamo a casa nostra come ad un riparo del tutto sicuro e accogliente, in realtà tra le mura domestiche possono avvenire molti piccoli e grandi incidenti che attentano alla nostra salute.

Cadute, scottature e piccoli traumi sono all’ordine del giorno. Una casa più sicura e comoda è però alla portata di tutti, basta prendere piccoli accorgimenti.

Pensiamo ad esempio al bagno, un luogo importante per rilassarci e prenderci cura di noi. Piccole modifiche possono renderlo più confortevole e sicuro.

Montare un miscelatore termostatico per la doccia presenta diversi importanti vantaggi, non ultimo anche per la nostra salute.

Ogni doccia moderna e ben progettata dovrebbe averne uno, si tratta di un componente sicuro, economico e senza dubbio molto comodo.

Tale oggetto garantisce il massimo piacere durante la doccia e protegge efficacemente dal rischio di dolorose scottature accidentali.

Serve a mantenere la temperatura dell’acqua sempre costante, modulandone la portata, anche nel caso in cui qualcuno apra un altro rubinetto in bagno o in cucina.

La valvola termostatica permette di miscelare l’acqua calda e quella fredda raggiungendo la temperatura preimpostata da noi e reagisce immediatamente a qualsiasi variazione della pressione o della temperatura nell’erogazione. Nell’eventualità di un’interruzione della fornitura d’acqua, la valvola termostatica si chiude inoltre in modo del tutto automatico.

Un buon miscelatore termostatico offre tre importanti vantaggi: comodità, sicurezza e (non ultimo) convenienza, permettendo un reale e ben quantificabile risparmio.

Per quanto riguarda la sicurezza e l’attenzione alla nostra salute, abbiamo già detto come la temperatura dell’acqua preimpostata rimanga costante per tutta la durata della doccia evitando quindi il rischio di spiacevoli docce gelate e soprattutto di ustioni.

Sul fronte della comodità, è ovvio che una doccia con acqua sempre alla giusta temperatura, rappresenti un’esperienza gradevole e rilassante. La temperatura dell’acqua sarà identica dal momento dell’apertura fino alla chiusura del rubinetto della doccia. Dimenticate esperienze traumatiche, in particolare durante le mattine invernali, le trasformerete in breve in lontani e sfocati ricordi.

Veniamo ora al risparmio, in genere siamo abituati a pagare di più per avere maggiore confort, ma in questo caso non è così. Non solo un miscelatore ci permette di migliorare in modo rilevante l’esperienza della doccia, ma ci fa anche risparmiare non pochi soldi. Con questo strumento si risparmiano acqua e l’energia necessaria a scaldarla. Grazie alla sua efficienza, il miscelatore termostatico ammortizza il suo costo in tempi veramente rapidi. Questo piccolo dispositivo dimostra come sia possibile coniugare diverse esigenze, senza cedere a nessun compromesso.