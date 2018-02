Vendite auto, i dati di Wincar e Nickcar su Bugrilli, Renzault, Silfiat e Saablini

Quali sono le auto preferite dagli italiani?

Quali venderanno di più domenica 4 marzo? Le risposte arrivano dalle analisi di Nickcar e Wincar.

Risultati deludenti per Leumborghini, dati contrastanti invece su Renzault.

Unica certezza: la marca preferita sarà la Bugrilli, data molto vicina alla soglia del 30%.

Soglia a cui si avvicinano anche Saablini e Silfiat messi insieme.

L’incertezza regna ancora sovrana e gli indecisi potrebbero essere (paradossalmente) decisivi.

Ecco di seguito tutti i dati raccolti da Nickcar e Wincar.

Nickcar

Leumborghini 4,9%

Bugrilli 29,0%

Hiulivunday n.d.

Volvino n.d.

Petageot n.d.

Renzault 24,1%

Audc n.d.

George Rover 5,3%

Saablini 13,0%

Silfiat 15,0%

Wincar

Altre marche 3,5%

Leumborghini 5,8%

Bugrilli 28,5%

Hiulivunday 0,5%

Volvino 3,3%

Petageot 0,4%

Renzault 20,8%

Audc 2,3%

George Rover 6,0%

Saablini 12,6%

Silfiat 16,1%