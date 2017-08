Wiko wim, smartphone al top per la fotografia: le caratteristiche tecniche

Wiko Wim, lo smartphone ideale per gli amanti della fotografia: caratteristiche tecniche

È trascorso poco tempo, ed esattamente poco più di un mese, da quando proprio lo scorso luglio la celebre società francese produttrice di smartphone ovvero Wiko ha lanciato sul mercato il Wim , un fantastico smartphone ideato soprattutto per gli amanti della fotografia e considerato un vero e proprio TOP di gamma con un comparto fotografico in grado di assicurare risultati professionali, disponibile sul mercato nei colori Nero, Bianco e Gold a 399 euro.

Alcune indiscrezioni trapelate in merito all’eccezionalità della fotocamera di tale smartphone rivelano che la Wiko abbia collaborato con diverse aziende al fine di ottenere un risultato davvero sorprendente, tra queste merita di essere citata la collaborazione con Qualcomm al fine di ottenere la migliore combinazione del modulo a doppia fotocamera con il suo processore. Analizzando nello specifico quelle che sono le caratteristiche tecniche di Wiko Wim e della sua fotocamera è possibile affermare che si tratta di uno smartphone dal grande display AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione FHD, è poi dotato di radio FM, lettore MP3, vivavoce integrato, WIFI, connettività Bluetooth, lettore impronte digitali e molto altro ancora.

Analizzando invece quelle che sono le specifiche caratteristiche tecniche di Wiko Wim ecco che è possibile affermare che tale eccezionale smartphone è dotato di due fotocamere posteriori RGB e Black&White con sensore Sony IMX258, ed entrambe le fotocamere posteriori sono da 13 megapixel. Inoltre gli amanti della fotografia saranno molto felici di sapere che entrambe le fotocamere posteriori di Wiko Wim sono accoppiate al Dual Led Tone Flash con apertura F/2.0 e questo contribuirà a far si che le vostre fotografie risultino eccezionali e di qualità anche in quelle particolari condizioni in cui, in realtà, la luce non è ottimale e quindi potrebbe rovinare i vostri scatti.

Analizzando ancor di più le caratteristiche della fotocamera di Wiko Wim ecco che è molto importante precisare che, coloro i quali si troveranno a scattare delle fotografie con tale smartphone potranno salvarle in formato RAW ed inoltre, è opportuno sottolineare che anche la fotocamera anteriore è davvero eccezionale e vi permetterà di poter scattare dei selfie davvero sorprendenti. Nello specifico la fotocamera anteriore di Wiko Wim è di 16 MP con LED Flash ed inoltre è in grado di registrare video in 4K anche in movimento ed il tutto grazie allo stabilizzatore delle immagini e all’auto-zoom. Oltre a tali funzioni vi troviamo poi lo Slow Motion e Time Lapse.