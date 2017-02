Sondaggi politici elettorali: Pd crollo spaventoso, M5S vola

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (25 FEBBRAIO 2017) – EFFETTO SCISSIONE PD

Dopo le intenzioni di voto di Ipr e Tecne, oggi i sondaggi elettorali di Ixe.

La scorsa settimana il Pd era visto al 30.4%. Le lotte intestine, la scissione, la guerra di potere per aggiudicarsi la poltrona da segretario, hanno polverizzato oltre due punti percentuali, trascinando il Partito democratico sotto la soglia psicologica del 30%.

M5S invece cresce di quasi un punto, portandosi sostanzialmente alla pari del Pd.

Prevedibile insomma che, a scissione Pd avvenuta, i pentastellati diventeranno il primo partito italiano e di diverse lunghezze.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di Ixe sono dunque una vera e propria mazzata per il Pd.

Dopo tre anni di governo Renzi, senza risultati positivi tangibili, vedere il Pd preoccuparsi unicamente della spartizione delle poltrone ha spazientito un bel po’ di elettori.

Non solo: dopo il successo di Virginia Raggi nel portare a casa lo Stadio della Roma, in versione riveduta e corretta, ci aspettiamo un ulteriore salto in avanti del M5S.