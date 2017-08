Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd KO, nuovo governo sarà M5S o Centrodestra

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (2 AGOSTO 2017) – PD FUORI DAI GIOCHI? I DATI SU M5S E CENTRODESTRA LO FANNO PENSARE

Dopo le intenzioni di voto di IPR Marketing, oggi i sondaggi elettorali di Index research, per la trasmissione In onda di La7.

Gli scenari politici non subiscono grandi sconvolgimenti in questa torrida estate, tormentata dall’ondata di caldo di Lucifero: gli spostamenti dei flussi elettorali sono minimi e gli equilibri restano sostanzialmente invariati rispetto a quelli visti nelle precedenti settimane.

M5S resta il primo partito in Italia, il Centrodestra la prima coalizione, seppure ancora teorica e tutta da fare nel mondo reale.

Il Pd di Matteo Renzi sembrerebbe invece fuori dai giochi. Vi spieghiamo perché. Se si voterà con una legge elettorale di tipo proporzionale, ognuno correrà da solo, per poi stabilire le alleanze dopo il voto.

Con il maggioritario, invece, si creerebbero le coalizioni prima del voto.

In entrambi i casi, il Pd non vincerebbe. Il Partito democratico, presentandosi come lista unica, verrebbe superato dal M5S, così come la coalizione di Centrosinistra verrebbe superata da quella di Centrodestra.

Insomma, il prossimo governo, stando ai numeri degli ultimi sondaggi politici elettorali, dovrebbe essere targato M5S o Centrodestra (non da escludere la possibilità di un governo di minoranza M5S appoggiato dal Centrodestra).

La vittoria del Pd nelle prossime elezioni, oggi come oggi, è altamente improbabile: ma mancano ancora diversi mesi e le campagne elettorali ci hanno insegnato che sono possibili rimonte sorprendenti (pensiamo a quella di Berlusconi su Bersani nel 2013).