Gioco d’azzardo, l’Italia prima in Europa

In Italia c’è una slot machine ogni 143 abitanti: per fare un confronto, in Spagna sono a una slot ogni 245 abitanti, mentre in Germania una ogni 261.

Il primato europeo per il gioco d’azzardo è dunque tutto italiano: il giro di affari nel 2016 ha toccato i 96 miliardi di euro di raccolta, cioè l’insieme delle puntate effettuate, con un incremento dell’8% se confrontato all’anno precedente.

La somma è così ripartita: slot da intrattenimento (26,3 miliardi), videolottery (23,1), giochi di carte (16), lotto (8) e pronostici sportivi (7,5). Il resto è diviso tra bingo, scommesse virtuali, giochi a base ippica (ippica e scommesse in agenzia…) e a totalizzatore (Superenalotto, Superstar, Eurojackpot, Win for life…). Lieve flessione per la spesa per le lotterie e i gratta e vinci (8,9 miliardi contro i 9 dell’anno precedente).

Slot da intrattenimento e videolottery costituiscono il 51% da gioco d’azzardo; a seguire i giochi di carte (17%), i gratta e vinci e le lotterie (9%), il lotto (8%) e un vasto assortimento di altre attività. La raccolta lievita costantemente dal 2008, quando era stata di 47,5 miliardi, arrivando a raddoppiare lo scorso anno.

La recente conferenza Stato-Regioni sul riordino dei giochi d’azzardo (slot e videolottery) porterà a dimezzare in 3 anni i punti gioco. La determinazione delle fasce orarie di apertura e della lontananza da luoghi “sensibili” (scuole, luigi di culto e di aggregazione giovanile) sarà competenza dei sindaci.

La spesa, cioè la raccolta sottratta delle vincite al gioco, si aggira sui 19 miliardi di euro, in crescita di 1,5 miliardi rispetto al 2015, con imposte per 9 miliardi di euro (5,8 da slot machine e 3,5 da giochi numerici e lotterie) prelevate direttamente dall’erario sulle attività di gioco (fonte: ministero dell’Economia).

Altri numeri: 206 sale bingo, 1.333 luoghi di scommesse sportive, 237 per i giochi d’ippica e 3.160 per le scommesse ippiche, 5 mila sale videolottery, 33.800 luoghi per giochi a totalizzatore, 34 mila ricevitorie del lotto, 63 mila punti di vendita per le lotterie, 85 mila esercizi commerciali con slot. Senza contare gli innumerevoli siti Internet di scommesse online.