Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S primo, ma con il Rosatellum succede l’incredibile

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (15 OTTOBRE 2017) – COSA SUCCEDEREBBE VOTANDO OGGI CON IL ROSATELLUM?

Dopo le intenzioni di voto di Lorien, con i sondaggi elettorali di Index research torniamo a chiederci quali saranno gli scenari politici successivi al voto delle prossime elezioni politiche.

Ebbene, il Rosatellum sembra fatto apposta per non far governare nessuno: nell’impossibilità di evitare la vittoria del M5S, i partiti stanno facendo in modo tale che non vinca nessuno.

Per poi arrivare, ovviamente, a un governo sostenuto da una maggioranza di perdenti, da sinistra a destra, con il MoVimento 5 Stelle, primo partito italiano, relegato all’opposizione.

I sondaggi politici di Piazza Pulita vedono infatti il M5S prima forza politica del Paese, in crescita di due decimali: segue il Pd, congelato alla percentuale della settimana precedente.

M5S non ha tuttavia speranze di governare da solo, così come non ne ha nessun partito.

Il sistema misto di proporzionale e di maggioritario, infatti, richiede soglie di voti assurde per poter superare la fatidica soglia dei 316 seggi alla Camera: con un 50% dei seggi vinti nella quota del proporzionale, più il 55% dei seggi vinti nella quota maggioritaria, si ottengono infatti appena 321 seggi,

Non solo nessun partito singolo può farcela, ma neppure nessuna coalizione di Centrodestra o Centrosinistra. Il Rosatellum condanna il Paese all’ingovernabilità, e, fra l’altro, fa diventare il primo partito del Paese (M5S) una forza di opposizione.

Alla faccia della Democrazia.