Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S alla riscossa, Pd in sofferenza. Centrodestra record

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (12 OTTOBRE 2017) – M5S RECUPERA SUL PD, MA IL CENTRODESTRA FA PAURA

Dopo le intenzioni di voto di Piazza pulita, oggi vediamo i sondaggi elettorali del Tg La7, come di consueto realizzati da EMG.

Due i dati fondamentali dei numeri che vediamo nelle due slide sottostanti. Il primo è il recupero del M5S, sul Pd. Il Partito democratico resta in prima posizione, ma la distanza è ormai così risicata da poter parlare di un sostanziale pareggio fra Dem e pentastellati.

Secondo dato, lo stato di salute eccellente del Centrodestra: una ipotetica coalizione di Centrodestra starebbe avanti a quella di Centrosinistra. Il M5S è invece ben al di sotto della soglia del 30%. La Sinistra unita si ferma poco sopra il 5%, ben lontana da numeri a doppia cifra.

Morale della favola, se facciamo uno più uno (i dati degli ultimi sondaggi politici elettorali e le caratteristiche della nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, in via di approvazione in Parlamento) il risultato è piuttosto chiaro: salvo clamorose sorprese, nel 2018 l’Italia si avvia a un governo di larghissime intese a trazione renzusconiana (orribile crasi che sintetizza l’inciucio fra Pd e Forza Italia da cui nasce il Rosatellum bis).

Il M5S, con il ritorno delle coalizioni, non sembra avere abbastanza forza per arrivare da solo primo nelle elezioni e, quindi, per avere il mandato esplorativo per formare il nuovo governo.