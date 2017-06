Paita (Pd) gaffe: il messaggio a Poletti che nessuno doveva vedere

GAFFE RAFFAELLA PAITA (CAPOGRUPPO PD LIGURIA) SBAGLIA DESTINATARIO MESSAGGIO

Giacomo Raul Giampedrone, assessore della giunta Toti in Liguria, pubblica su Facebook un messaggio che mette il Pd in imbarazzo:

“Bisogna stare attenti a chi si inviano i messaggi, cara Paita! ….Passi che la consigliera abbia scambiato il mio amico fraterno Giampaolo Poletti per il Ministro Giuliano Poletti e che da oggi in poi “il doc” per me sarà sempre il “Signor Ministro” ma vi rendete conto del livello di bassezza del PD in Liguria??? ….”Anche in vista delle elezioni sarebbe importante concederlo”. Ahi ahi cara Paita i lavoratori vanno tutelati sempre non “anche in vista delle elezioni”!

E quanto alla fretta di riunire al più presto un tavolo, non è esattamente la stessa premura che hai auspicato dal tuo Ministro. Un po’ scorretto non trovate? Anche per questo, e per molto altro, l’undici giugno bisogna mandarli a casa. #cambiamoinsieme”.