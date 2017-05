Ecco l’INCIUCELLUM by Renzi & B: la ferocia dei moderati uniti contro M5S

I moderati hanno un’unica idea: vincere. Come, con chi e per fare cosa, non ha importanza. Vincere è l’unica cosa che conta. Vincere e perpetuare la vittoria in un eterno presente.

Scommetto che conoscete anche voi qualcuno che è stato prima berlusconiano, poi montiano, poi lettiano (ma neanche tanto) e infine renziano.

Bene, allora statene alla larga: è un pericolosissimo moderato.

La ferocia dei cosiddetti moderati è sottovalutata, perché è meno appariscente di quella degli estremisti.

Eppure i benpensanti, gli ipocriti, i borghesi, i buoni padri di famiglia, insomma i moderati, hanno fatto danni che poco hanno da invidiare a quelli dei regimi autoritari.

Un dittatore ti uccide, i moderati ti fanno bollire a fuoco lento, spogliandoti a poco a poco dei tuoi diritti, togliendoti il lavoro, la sanità, la pensione, in pratica ti somministrano col sorriso una tortura al rallentatore al posto di un più rozzo e sbrigativo proiettile alla nuca.

Il piano dei moderati di oggi è chiaro: unirsi per far fronte al pericolo populista, rappresentandolo come un rischio mortale, il male assoluto, l’ecatombe. Moderati di tutto il mondo, unitevi!

Il Pd ha presentato una dozzina di leggi elettorali, spingendo infine il Rosatellum, una variazione sul tema del Mattarellum.

Ma si tratta di una proposta fatta per essere rifiutata: alla fine si arriverà all’accordo con Berlusconi sul modello tedesco, obiettivo che probabilmente è sempre stato nella mente del Pd sin dall’inizio.

Le simulazioni di voto dell’Inciucellum – come è più giusto chiamarlo – dimostrano che pare fatto apposta per non far vincere nessuno e quindi favorire le Larghe intese (sulle quali qualcuno aveva detto ” con me, mai più”).

I moderati non si scandalizzano affatto per questo coming out fra Pd e Forza Italia.

Ai moderati interessa vincere e stare col più forte, fermando gli imprevedibili effetti di un inedito governo M5S.

Votate come volete, ma il blocco dei moderati per ora è invincibile. M5S vincerà teoricamente le elezioni, ma governerà l’alleanza dei perdenti.

L’appuntamento è rimandato al giro elettorale successivo al prossimo, quando molti moderati si scopriranno impoveriti da un’altra dose di politica ultraliberista filo-Troika.

Un estremista, in fondo, è soltanto un moderato rimasto a pancia vuota.

Buon Inciucellum a tutti.