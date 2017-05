Sondaggi elettorali: simulazioni di voto sorprendenti smascherano il Pd

POULTIMI SONDAGGI ELETTORALI (25 MAGGIO 2017) – ECCO A COSA SERVE IL ROSATELLUM DEL PD

Dopo le intenzioni di voto di Winpoll, i sondaggi politici di oggi firmati Ipsos per il Corriere.

L’aspetto più interessante di questi nuovi dati sono le simulazioni di voto basate sia sul modello tedesco che sul famigerato Rosatellum, la legge elettorale proposta del Pd e attualmente utilizzata come testo base per la discussione in Parlamento.

A giudicare da questi dati, il Rosatellum sembra fatto apposta dal Pd per essere rifiutato, in modo tale da convergere con Forza Italia sul modello tedesco.

Proprio una legge elettorale alla tedesca, infatti, apre la strada a un governo di larghe intese fra Partito democratico e Forza Italia.

Il modello tedesco raggiunge anche lo scopo fondamentale del Partito democratico, cioè quello di impedire un governo M5S: anche un’intesa con i “sovranisti” (Lega Nord e Fratelli d’Italia) non basterebbe a raggiungere la maggioranza dei 316 seggi alla Camera, come si evince dai grafici sulle possibili alleanze presenti negli ultimi sondaggi politici elettorali di Ipsos.

Il piano del Pd, insomma, è quello di allearsi con Berlusconi, facendo però sembrare il nuovo inciucio come una scelta riluttante, fatta per senso di responsabilità, nell’ottica di impedire l’ascesa al potere degli euroscettici.