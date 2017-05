Sondaggi politici elettorali: dati preoccupanti, ecco che succede col voto “tedesco”

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (29 MAGGIO 2017) – M5S, PD E CENTRODESTRA: ITALIA SPACCATA IN TRE

Dopo le intenzioni di voto di Ixe ed Index research, oggi i sondaggi elettorali di Ipsos per il Corriere.

L’Italia è spaccata esattamente in tre parti: Pd, M5S e Centrodestra (per quest’ultimo si parla però di una somma aritmetica fra Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, dunque non di una somma politica).

Tre poli da circa 30% l’uno, un possibile accordo sul modello tedesco, i piccoli partiti pronti a mettere il bastone fra le ruote. Questo il rebus dal quale dovrà scaturire il prossimo governo, mentre salgono le quotazioni del voto anticipato a settembre-ottobre 2017.

Il rischio di votare in questa situazione è quello di andare incontro alla non governabilità, oppure a un ennesimo inciucio fra partiti che a parole si presentano come alternativi e avversari.

Due le possibilità più concrete, dando per buoni i dati degli ultimi sondaggi politici elettorali: una maggioranza targata Pd-Forza Italia oppure un governo M5S con un accordo programmatico che richiederà l’appoggio esterno di altri partiti (Lega Nord? Una nuova lista unica di sinistra, creata ad hoc per superare il 5%?).

In un certo senso, col modello tedesco rientra dalla finestra il ballottaggio che tanto voleva Renzi, poi bocciato dalla Consulta: alle prossime elezioni politiche la scelta sarà fra la continuità, con i soliti partiti filo-Ue sedicenti moderati, e il cambio di gestione con il primo esecutivo pentastellato della storia.