Sondaggi politici: speciale M5S, accurata analisi su elettorato 5 stelle

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (1° GIUGNO 2017) – FOCUS M5S, CONFRONTO CON VECCHI PARTITI

Dopo le intenzioni di voto di Emg, oggi uno speciale sondaggi elettorali di Demos.

Chi sono gli elettori del Movimento 5 stelle?

Nelle seguenti slide trovate qualche risposta statistica alla domanda, dalle fasce d’età alla collocazione sociale.

In una frase di estrema sintesi, diremmo che il M5S è il partito dei giovani e dei più poveri, mentre il Pd è quello dei pensionati benestanti e della classe medio-alta.

Naturalmente con tutte le sfumature e i distinguo del caso, si tratta di tendenze statistiche, e non vogliono quindi dire che non ci siano over 65 convinti grillini o operai che votano Pd: sono però delle classi più rare.

Questi ultimi sondaggi politici elettorali, considerati in una prospettiva di medio termine, fanno pensare al Pd come a un partito nella fase calante del suo ciclo vitale, sempre se non sarà in grado di attirare di nuovo i ragazzi e i giovani adulti.

M5S, con dati del genere, ha invece un margine di crescita notevole nei prossimi anni.