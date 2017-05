Sondaggi politici elettorali: chi è primo, Pd o M5S? I due dati che stupiscono

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (26 MAGGIO 2017) – M5S E PD VISTI DA DUE DIVERSI ISTITUTI

Dopo le simulazioni di voto di Ipsos, oggi le intenzioni di voto di due differenti istituti di ricerca, i sondaggi elettorali di Index per Piazza pulita e di Ixe.

Chi è il primo partito in Italia? Il Partito Democratico oppure il Movimento 5 Stelle? Gli ultimi sondaggi politici elettorali danno le verdetti discordanti, al contrario di quanto accadeva fino a poche settimane fa con una predominanza assoluta del Movimento 5 Stelle.

Va detto che l’effetto positivo delle primarie Pd in generale sembra essersi già riassorbito, visto che i sondaggi elettorali più recenti non danno più il Partito Democratico in forte crescita. Il caso boschi è il caso Consip hanno decisamente frenato il recupero del Partito Democratico.

Come possiamo vedere dalle grafiche, i pareri di Index e di Ixe sono opposti.

Va sottolineato in entrambi i casi che il tradizionale centrodestra, almeno come somma aritmetica, supera sia M5S che il Pd.

Tuttavia una coalizione del genere si fa sempre meno probabile, considerando che Pd e Forza Italia sembrano vicini all’accordo su una legge elettorale che favorisca una alleanza fra moderati, cioè le Larghe intese, cioè l’ennesimo inciucio.