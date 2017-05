Pensioni ultime novità: attenzione, il 15 luglio 2017 c’è una scadenza importante

PENSIONI ULTIME NOVITÀ (22 MAGGIO 2017) – C’È TEMPO FINO AL 15 LUGLIO

Dopo le brutte notizie sulla riforma Fornero e gli aggiustamenti in arrivo a causa dell’aumento della speranza di vita, oggi parliamo dell’anticipo pensionistico.

Chi ha raggiunto i requisiti per l’Ape potrà presentare la sua domanda entro la data del 15 luglio 2017.

Chi non matura nel 2017 i requisiti necessaria l’anticipo pensionistico previsto dall’ultima legge di bilancio, avrò tempo fino al 31 marzo 2018. Così sancito dal decreto attuativo portato a casa dal governo lunedì sera, con la firma del presente del Consiglio Gentiloni.

Attenzione: le domande presentate oltre questi termini, per poter accedere all’ape sociale, saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui non tutti i fondi stanziati dovessero essere stati utilizzati.

Pensioni ultime novità, oggi 22 maggio 2017: precedenza ad ape social, ma non basterà per tutti

Il rinvio al 15 luglio è stato deciso dai tecnici del Governo, per recepire le correzioni proposte dal Consiglio di Stato, un regolamento di attuazione della nuova indennità ponte per gli ex lavoratori 63enni con 30 anni di contributi (36 se precoci) atteso in Gazzetta Ufficiale.

Per chi ha maturato i requisiti dal 1° maggio, spiegano le ultimissime news sulle pensioni, verrà garantita la decorrenza del trattamento (fino a 1.500 euro lordi al mese) con una retrodatazione. Mentre la platea dei beneficiari resterà invariata: potranno accedere all’Ape ex lavoratori che hanno beneficiato di un ammortizzatore ormai scaduto, mentre rimarrebbero esclusi i rari casi di licenziati da contratti a tempo determinato con meno di 13 settimane di durata.

Non sarà possibile il cumulo fra Ape sociale e altri redditi da lavoro compresi fra 4.800 e 8mila euro l’anno.

Una precisazione non da poco, perché così il governo tende a sottolineare che la puoi social non è considerabile una prestazione previdenziale, ben sicuramente assistenziale.

Ancora ritardi invece per l’Ape volontaria, cioè quei famigerati mutui ventennali mascherati da pensioni anticipate.