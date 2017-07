Miracolo riforme Renzi: 144.000 poveri in più in un anno, totale 4 milioni 742 mila

ISTAT: IN ITALIA VICINI AI 5 MILIONI IN POVERTA’ ASSOLUTA

La povertà assoluta in Italia nel 2015 coinvolgeva il 6,1% delle famiglie residenti (pari a 4 milioni 598 mila individui). Le ultime notizie Ansa di oggi aggiornano tristemente questo dato.

Nel 2016 i poveri assoluti sono diventati 4 milioni e 742 mila.

Calcolatrice alla mano, si tratta di 144 mila poveri in più in un anno, con una invidiabile media di 12.000 al mese.

Nel 2016 insomma, quindi durante il governo Renzi, ogni santo giorno 394 italiani hanno fatto il loro ingresso nella fascia di povertà assoluta.

Non era facile riuscirci, considerando che nel frattempo (dice lui…) Renzi avrebbe creato 800 mila posti di lavoro e punta ad arrivare al milione.

Evidentemente i 4 milioni e 742 poveri assoluti italiani non se ne sono accorti anche se, forse, qualcuno di loro si è accorto di non avere più il diritto agli 80 euro, se prima di diventare incapiente (cioè a reddito zero o troppo basso per pagare le tasse) lavorava e lo riceveva.

Potere delle riforme.