Sondaggi politici elettorali: resa dei conti fra Pd e M5S, la media di questa settimana

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (14 LUGLIO 2017) – SI AVVICINA L’ORA DELLA VERITA’ FRA M5S E PD

Dopo le intenzioni di voto di Piepoli, con l’analisi del voto diviso per fascia d’età, oggi diamo uno sguardo alla super-media dei sondaggi elettorali di questa settimana.

La lotta fra Pd e M5S continua fra mille colpi di scena, con sorpassi e controsorpassi: il primo gradino del podio, al momento, non appartiene a nessuno.

Facendo la media degli ultimi sondaggi politici elettorali è più giusto parlare di un pareggio quasi perfetto fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico.

Non c’è ombra di dubbio invece sulla crescita sostenuta del Centrodestra, inarrestabile da dopo ballottaggi del 25 giugno scorso.

Se Berlusconi, Salvini e Meloni riusciranno a trovare una quadra per accantonare le loro divergenze personali, la coalizione di Centrodestra potrebbe sorprendere tutti.

M5S, per scelta politica e diremmo filosofica, non vuole allearsi con nessuno.

Il Pd, dal canto suo, si trova piuttosto isolato: Matteo Renzi appare in confusione sul da farsi, visto che un giorno parla di Pisapia come federatore del Centrosinistra, il giorno dopo dice di voler correre da solo.

Ma da soli non si vince: il prossimo governo, se i datti dei sondaggi politici non verranno clamorosamente smentiti, sarà guidato da una forza politica in grado di coinvolgere partiti rivali in un progetto comune, prima o dopo del voto.