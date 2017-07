Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S record 38,5%, Pd partito degli over 54

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (13 LUGLIO 2017) – ANALISI PER FASCIA DI ETA’, DIFFERENZE M5S-PD

La fiducia in Matteo Renzi da parte degli italiani è ormai parecchio ammaccata: la paradossale verità, almeno stando ai dati dei sondaggi elettorali di Piepoli, è che il Pd non sfonda fra i giovani e gli adulti.

Paradossalmente, il partito guidato da un quarantenne piace soprattutto agli over 54, elettori insomma che probabilmente votano Pd più per consolidata abitudine che per convinzione nelle qualità politiche di Matteo Renzi (almeno questo è il nostro umile modo di interpretare questi numeri).

M5S tocca invece la quota record del 38,5% fra gli elettori compresi fra i 35 e i 54 anni di età e piace molto anche a chi è compreso nella fascia dei 18-35.

Per quanto riguarda invece le intenzioni di voto, gli ultimi sondaggi politici elettorali di Piepoli vedono un perfetto testa a testa fra M5S e Pd, quotati entrambi al 29,5%. Al contrario di altre rilevazioni delle ultime settimane, il blocco di Centrosinistra è visto sopra quello di Centrodestra, anche se si stratta di coalizioni veramente molto teoriche.

Difficile immaginare Salvini e Alfano nella stessa squadra, così come ci sono parecchi dubbi sull’alleanza fra Partito democratico e i fuoriusciti di MDP (almeno prima del voto…).

In definitiva, vediamo ancora una volta l’Italia spaccata esattamente in tre: Movimento 5 Stelle al 29,5%, Partito democratico al 29.5% e Forza Italia-Lega Nord-Fratelli d’Italia (un’unione più plausibile) al 29.5%.