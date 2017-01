Sondaggi politici: simulazione choc, con voto oggi succederebbe questo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (27 GENNAIO 2017) – AL VOTO COL “LEGALICUM”

Dopo le intenzioni di voto di EMG, oggi i sondaggi elettorali di Demopolis.

Pd e M5S (Partito democratico e Movimento 5 stelle) si confermano come i due principali partiti italiani, sostanzialmente appaiati sulla soglia del 30%.

Il Terzo Polo, formato dal centro-destra, avrebbe le stesse dimensioni del Partito Democratico o del Movimento 5 Stelle, nel caso in cui Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia, riuscissero a trovare un’intesa per ricompattare un area politica che tradizionalmente è la preferita degli italiani.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di Demopolis ha anche simulato la Camera dei deputati che verrebbe fuori oggi, in caso di voto con il “Legalicum” (così i grillini hanno ribattezzato l’Italicum modificato dalla sentenza della Consulta).

Ultimi sondaggi politici elettorali (27 gennaio 2017): nessuna maggioranza possibile votando oggi. A meno che M5s non convinca il Centrodestra

Curiosamente, Demopolis non ha però valutato una possibile intesa fra M5S e Centrodestra: insieme a Lega Nord e Fdi, i pentastellati sarebbero vicinissimi alla maggioranza necessaria per far partire il loro governo.

Per carità, nessuno pronunci la parola alleanza: bisogna parlare di punti del programma da proporre “a chi ci sta” e giri di parole del genere. Sennò i duri e puri si imbufaliscono.