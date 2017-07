Pensioni ultime notizie immigrati: “Statistiche Inps dovrebbero mostrare questi dati”

Dopo le news sulle pensioni anticipate per le donne, oggi passiamo alla polemica su immigrati e previdenza sociale.

Tito Boeri, presidente Inps, ha sottolineato l’importanza dei lavoratori stranieri per la sostenibilità del nostro sistema pensionistico.

A conti fatti, gli immigrati versano 8 miliardi di contributi a fondo perduto, ce ne costano 3 di prestazioni sociali, il saldo positivo è quindi di ben 5 miliardi.

Tutto questo a dispetto della percezione, piuttosto diffusa, di un numero eccessivo di immigrati: per Boeri ci regalano un punto di Pil.

Naturalmente non tutti la pensano così su pensioni e immigrati: la replica di Matteo Salvini è stata immediata e tranchant, il leader della Lega nord ha accusato Boeri di vivere su Marte.

Pensioni ultime notizie (23 luglio 2017): Fatuzzo replica all’uscita di Boeri sugli immigrati

Carlo Fatuzzo, numero uno del Partito pensionati, si lancia invece in una critica più articolata: “Sono totalmente in disaccordo con il Presidente dell’INPS , Boeri, per il semplice fatto che, purtroppo, il nostro Paese, ha una percentuale di disoccupati enorme: oltre l’11% e quella giovanile supera il 34%. Ed allora, emergenza demografica o meno,vi sono milioni di italiani , alla disperata ricerca di un lavoro, per cui non vi è, a giudizio del Partito Pensionati, la necessità di ricorrere ad immigrati regolari.”

Le ultime notizie sulle pensioni e gli immigrati hanno insomma scaldato non poco gli animi.

“Non ci si illuda poi – continua Fatuzzo – che le casse INPS trovino sollievo dai contributi che lascerebbero i lavoratori immigrati. Basti pensare, ad esempio, ai “ricongiungimenti familiari” che riguardano, ovviamente anche anziani, bambini ed invalidi, ai quali, vengono riconosciuti tutti i diritti connessi alla loro condizione. Se i lavoratori stranieri, hanno pagato 8 miliardi di contributi, ne hanno ricevuto 24, a pagamento del loro lavoro. Tanti nostri giovani, sono costretti ad emigrare, in ogni parte del mondo, tanti padri di famiglia vivono nella disperazione, per aver perso il posto di lavoro e di fronte a questa realtà, il Partito Pensionati ritiene che l’obbiettivo del Governo e di tutte le istituzioni, debba essere quello di assicurare un lavoro ai nostri cittadini e poi, se è possibile, pensare anche agli altri.”

“Le statistiche dall’INPS – conclude Fatuzzo – dovrebbero pubblicare anche i dati relativi al numero delle pensioni di invalidità e sociali, erogate a cittadini stranieri. Rispetto il Prof. Boeri, come uomo e come Presidente dell’INPS, ma i fatti mi inducono ad essere totalmente in disaccordo con lui.”