Sondaggi scioccanti: M5S e Pd ammaccati, Salvini e Berlusconi superano 30%

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (23 LUGLIO 2017) – SCENDONO PD E M5S, CENTRODESTRA FA PAURA

Dopo i commenti di Silvio Berlusconi alle ultime intenzioni di voto di Index Research, oggi arrivano sul Corriere della sera i sondaggi elettorali di Ipsos.

La vitalità del Centrodestra continua a sorprendere. La Lega nord di Matteo Salvini e Forza Italia, ad aprile 2017, valevano insieme il 26%.

Oggi Matteo e Silvio raggiungono il 30.2%. Numero che sale al 35.1%, se aggiungiamo il 4,9% di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Pd e M5S sono invece ormai lontani dalla soglia psicologica del 30%: il Partito Democratico è più ammaccato rispetto ai pentastellati, ma il Movimento 5 Stelle – pur restando primo partito – è ben lontano da numeri che gli possano permettere di governare da solo.

Con sondaggi politici del genere, andando al voto col proporzionale sarebbe difficile per il Pd e per il M5S fermare il Centrodestra: per motivi diversi, sia Dem che grillini sono isolati, mentre i partiti di Centrodestra hanno dimostrato di saper remare insieme nella stessa direzione quando si tratta di vincere (pensiamo alle ultime Regionali e Amministrative).

Renzi invece pare sempre più isolato, mentre il M5S non ha mai voluto alleanze: due fattori che potrebbero giocare a favore di Salvini e Berlusconi.