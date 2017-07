Ultimi sondaggi elettorali, numeri da terremoto: crolla fiducia in Renzi, Pd in crisi

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (12 LUGLIO 2017) – PD IN CALO CONTINUO DAL DOPO BALLOTTAGGI, RENZI KO

Dopo le intenzioni di voto di EMG Acqua per Tg La7, oggi i sondaggi elettorali di Index Research per “In Onda”, sempre su La7.

Vengono eseguite tre misurazioni: la fiducia nei leader, il gradimento per le coalizioni, il voto per le elezioni Politiche.

Matteo Renzi, nonostante i suoi sforzi di rilancio personale, subisce una bella botta: due punti percentuali in meno rispetto alla precedente rilevazione, non poco.

Stabili Luigi Di Maio e Beppe Grillo (alla pari con Renzi), salgono di un punto le tre figure chiave dell’area di Centrodestra: Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Passiamo alle Coalizioni.

Si allarga la forbice fra Centrosinistra e Centrodestra. C’è da sottolineare che al momento non esiste alcuna intesa per la formazione di queste due coalizioni, anzi, c’è un conflitto piuttosto esteso sia fra il Pd e i partiti alla sua sinistra, sia fra i moderati di Forza Italia e gli “estremisti” (fra virgolette) di Lega Nord e Fratelli d’Italia.

Chiudiamo con le intenzioni di voto: gli spostamenti più sostanziosi sono i tre decimali persi dal Pd (in continuo calo da domenica 25 giugno, giorno dei disastrosi ballottaggi) e i tre decimali guadagnati dalla Lega Nord.

Morale della favola, anche gli ultimi sondaggi politici elettorali di Index Research confermano il trend delle ultime settimane: M5S in leggero calo, Pd in flessione negativa più corposa, Centrodestra alla riscossa. Prendendo come riferimento i sondaggi di fine 2016, si può parlare di un vero e proprio terremoto nel Pd: dallo sfiorare il 30% al 26,1% di oggi.