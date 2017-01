Sondaggi politici elettorali: voto oggi? Parlamento sarebbe così. Caos totale

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (29 GENNAIO 2017) – COME SAREBBERO CAMERA E SENATO OGGI

Dopo le intenzioni di voto di Demopolis, oggi i sondaggi elettorali di Winpoll – Scenari politici.

L’Italicum è ormai archiviato dalla sentenza della Corte costituzionale. Restano così due leggi elettorali diverse per Camera e Senato, entrambe venute fuori da decisioni della Consulta.

Alla Camera rimane un proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 40% dei consensi: il 70% degli eletti è ancora costituito da nominati, non sono possibili le coalizioni.

Al Senato vige un proporzionale secco che permette le coalizioni.

Gli ultimi sondaggi politici elettorali di Winpoll, oltre al gradimento dei singoli partiti, simulano la composizione di Camera e Senato se si votasse oggi, ipotizzando di conseguenza le possibili maggioranze.

Ultimi sondaggi politici elettorali (29 gennaio 2017): senza secondo turno, nessuno può governare da solo

Come abbiamo immaginato in un recente artcolo, M5S può governare solo con l’appoggio della Lega e Fdi (e anche in questo caso i numeri potrebbero essere insufficienti).

Gli scenari politici immaginati da questi ultimi sondaggi elettorali sono molto interessanti, ma bisogna ricordare che andremo sicuramente al voto con un’altra legge elettorale.

Senza ballottaggio, tuttavia, nessuna forza politica potrà governare da sola, in un Paese politicamente spaccato in tre poli più o meno equivalenti (Pd, M5s, Centrodestra).