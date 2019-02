Circa ogni dieci anni, si compie un nuovo grande passo per quanto riguarda la tecnologia dei dispositivi mobile .

Le prime reti mobili sono apparse negli anni ’80, il GSM seguì negli anni ’90, il 3G arrivò all’inizio del secolo e l’LTE fu lanciato nel 2010.

Il 2020 sarà quindi l’anno del 5G, il prossimo passo della tecnologia.

5G: i vantaggi

Ovviamente, una nuova tecnologia porta con sé dei vantaggi importanti, ed è questo il caso anche per il 5G. Uno dei vantaggi principali di questa nuova quinta generazione di tecnologia wireless è che sará disponibile più ampiezza di banda sulle reti di dati. Ciò significa che le persone non dovranno fare una vera e propria "guerra dei dati" contro gli altri utenti quando entrano in spazi affollati, come ad esempio un aeroporto o uno stadio. Con più larghezza di banda disponibile, le persone potranno anche utilizzarla per fare di più con i loro singoli dispositivi, rendendoli più versatili che mai. Con il cellulare, anche in luoghi pubblici, sará quindi possibile navigare, mandare messaggi in WhatsApp, vedere video e giocare, senza preoccuparsi della velocitá di caricamento.

In generale i vantaggi saranno:

Larghezza di banda ad alta risoluzione e bidirezionale.

Tecnologia per riunire tutte le reti su un’unica piattaforma.

Efficacia ed efficienza.

Tecnologia facilmente gestibile con le generazioni precedenti.

Connettività uniforme, ininterrotta e coerente in tutto il mondo.

5G: gli svantaggi

Non solo vantaggi, ma qualsiasi novitá – purtroppo – puó portare anche degli svantaggi difficilmente evitabili. Le radio, le antenne cellulari e persino i satelliti, comunicano usando le radiofrequenze. La frequenza viene misurata in Hz e le frequenze radio tendono a funzionare nell’intervallo dei GHz. I primi risultati sulla rete 5G indicano che questa rete trasmetterà i suoi dati nel raggio di circa 6 GHz. Sfortunatamente, questa gamma di frequenze radio è già affollata da altri segnali, come i collegamenti satellitari. Con numerosi tipi di segnali che operano nell’intervallo di 6 GHz, è giusto chiedersi se il sovraffollamento costituirà o meno un problema mentre le persone cercano di trasmettere i loro segnali. La risposta non è certa.

Altri possibili svantaggi potranno essere:

La tecnologia è ancora in corso cosí come la ricerca sulla sua redditività.

La velocità potrebbe essere difficile da raggiungere in molte parti del mondo a causa dell’insufficiente supporto tecnologico.

Molti dei vecchi dispositivi non sarebbero in grado di sostenere il 5G, il che significa la loro sostituzione con apparecchi nuovi – alquanto costoso per molti utenti quindi.

Lo sviluppo dell’infrastruttura richiede costi elevati.

Problema di sicurezza e privacy ancora da risolvere.

5G: quando quindi?