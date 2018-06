Ultimi sondaggi politici elettorali: M5S e Lega stratosferici, insieme valgono il 54,3%

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (5 GIUGNO 2018) – Le intenzioni di voto delle ultime settimane mostrano un trend molto solido. Diamo oggi un’occhiata agli ultimi dati dei sondaggi elettorali di EMG Acqua. Il MoVimento 5 Stelle tiene molto bene e resta di gran lunga il primo partito italiano, abbondantemente sopra il 30%. La Lega di Matteo Salvini è però la forza politica che cresce di più, ben sopra il 20%.

Soglia psicologica che invece il Partito Democratico sembra incapace di tornare a toccare. Seppure in ripresa questa settimana, il PD resta infatti sotto il 20%.

In forte difficoltà Forza Italia di Silvio Berlusconi, stimata dagli ultimi sondaggi politici elettorali di EMG appena al 12%.

Oggi si vota la fiducia in Senato al governo Conte, previsto per domani il voto alla Camera. Poi partirà ufficialmente il cosiddetto “Governo del Cambiamento”. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedremo se il potere logorerà chi ce l’ha o chi non ce l’ha.

E’ tempo di mantenere almeno alcune delle promesse della campagna elettorale. Se il Governo M5S-Lega riuscirà davvero a fare almeno tre cose (eliminare la riforma Fornero, abbassare le tasse e far partire il reddito di cittadinanza) il consenso crescerà così tanto da annichilire i vecchi partiti, facendo da viatico alla vittoria nelle elezioni Europee 2019. In caso contrario, potremmo assistere ad una contrazione negativa nei sondaggi politici elettorali. In ogni caso, gli italiani giudicheranno il governo Conte sui fatti e non, come sta accadendo in tv e nei giornali, con processi alle intenzioni ancora prima di iniziare.