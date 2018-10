Sondaggi politici elettorali: M5S vola grazie a promesse rispettate, crollo PD

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (1° OTTOBRE 2018) – Diamo il nostro consueto sguardo alle intenzioni di voto per le elezioni Politiche, con i sondaggi elettorali di SWG per il Tg La7 di Enrico Mentana.

Balza all’occhio che le due forze politiche di governo, MoVimento 5 Stelle e Lega, riscuotono complessivamente un consenso strepitoso, superiore al 60%.

In particolare, il M5S guadagna 1,2 punti percentuale rispetto ai sondaggi politici elettorali della settimana precedente, grazie all’annuncio del deficit/Pil al 2,4% nella nota di aggiornamento del DEF (Documento di Economia e Finanza). Un numerino che significa che le promesse elettorali saranno mantenute e che il reddito di cittadinanza si farà, contro ogni pronostico dei partiti di opposizione che lo hanno definito “impossibile” per anni.



La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia. Pessime notizie per il Partito Democratico: l’incontro del 30 settembre a Piazza del Popolo non ha sortito gli sperati effetti benefici: il Pd perde oltre mezzo punto e scende a quota 15,7%.

Perde un altro punto percentuale Forza Italia, ormai ridotto a forza politica a singola cifra. Non ci sono grandi sorprese, in questi ultimi sondaggi politici elettorali di SWG, per quanto riguarda i partiti minori: gli spostamenti non superano il decimale, restando quindi insignificanti.

Sarà ora interessante valutare i sondaggi politici dei prossimi giorni, per verificare se saranno concordi nel registrare un boom del M5S dovuto alle buone notizie sulla prossima legge di Bilancio.