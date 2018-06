Sondaggi politici: quanto piace Conte? Numeri strepitosi per il nuovo Premier

SONDAGGI POLITICI (13 GIUGNO 2018) – Dopo le intenzioni di voto degli italiani per le elezioni Politiche, oggi verifichiamo il gradimento dell’opinione pubblica nei confronti del nuovo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Quanto piace il Premier del governo M5S-Lega? Secondo i sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì (La7), il 22% risponde “molto” a questa domanda, mentre il 26% replica “abbastanza”. Sommate le due cifre, si può dire che il professor Conte riscuote il consenso del 48% degli italiani, dunque uno su due.

Solo il 16% afferma di non apprezzare “per nulla” Giuseppe Conte (percentuale che sembrerebbe corrispondere più o meno con l’elettorato residuo del Pd).

Ma andiamo al sodo. “Quale provvedimento vorrebbe vedere realizzato per primo?”. Pochi dubbi: gli italiani vogliono il controllo dell’immigrazione e una controriforma per la legge Fornero. Messe insieme, queste sono le priorità per il 69% degli intervistati. Seguono la modifica del Jobs Act (21%) e la Flat Tax (16%).

I prossimi sei mesi saranno cruciali per il governo M5S-Lega: entro fine anno, con il varo della legge di Bilancio, vedremo quante promesse elettorale saranno portate a casa, nonché come e dove verranno trovate le coperture per realizzarle.