Wikileaks – Julian Assange \ Estradizione USA – Udienza aggiornata al 30 maggio

Il caso riguardante la possibile estradizione del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, è stata aggiornata al 30 maggio come da procedura legale. Questo aggiornamento arriva dopo che Assange è stato condannato a 50 settimane in prigione per aver forzato i meccanismi di libertà vigilata, quando si rinchiuse nell’ambasciata dell’Ecuador, temendo l’estradizione in Svezia e da lì in USA.

Il caso svedese è stato ritirato, nel frattempo. Ad Assange sono state rinfacciate le enormi spese affrontare dal Regno Unito per presidiare l’ambasciata durante la sua permanenza, circa 16 milioni di sterline in 7 anni.