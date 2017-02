Pensioni novità oggi: cari giovani, ecco fino a che età assurda lavorerete

PENSIONI ULTIME NOVITÀ OGGI (28 FEBBRAIO 2017) – NOTIZIE CHOC PER I GIOVANI

Dopo la proposta del M5S sulle pensioni dei parlamentari, oggi parliamo del futuro della previdenza. La crisi economica ha colpito duro un po’ tutti, ma sono i più giovani a subirne maggiormente le conseguenze.

Il rischio concreto è quello di poter andare in pensione soltanto all’età di 75 anni. Sembra assurdo, non sarebbero queste le conseguenze della riforma Fornero. Gli attuali over 60 hanno già subito un forte ritardo sulla data per poter lasciare il mondo del lavoro. I governi successivi a quello Monti non hanno toccati punti sostanziali della legge Fornero, e non saranno di certo piccoli provvedimenti estemporanei come l’Ape a cambiare le cose.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 corre il concreto pericolo dovrà andare avanti fino alla veneranda età di 75 anni.

Pensioni novità oggi (27 febbraio 2017): a lavoro fino a 75 anni, a meno che non siate benestanti

Paradossalmente saranno solo quelli che guadagnano bene da poter andare in pensione qualche anno prima, soltanto ad esempio la possibilità di prepensionamento a 63 anni con 20 anni di contributi versati. Questo succede a cosa devo il requisito della prima rata di pensione, la quale deve essere almeno 2,8 volte l’assegno sociale.

Si parla dunque di uno stipendio di circa €2500 al mese, non esattamente una retribuzione alla portata di tutti. Se invece l’assegno INPS è inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, età pensionabile sale, arrivando fino alla bellezza di 75 anni.

Una società indipendente di consulenza finanziaria, Progetica, ha evidenziato simili scenari nel nostro futuro pensionistico.

Naturalmente è lecito sperare che la situazione migliori, con qualche opportuno intervento nel corso dei prossimi decenni. Tuttavia, la tendenza sembra andare proprio in questa direzione.

A questo va aggiunto il fatto che, sempre più spesso, i lavoratori di oggi sembrano essere spinti a rivolgersi alla previdenza privata, finanziandosi da soli dei fondi integrativi per le loro pensioni.

In altre parole, si salvi chi può.