Sondaggi politici elettorali: dati drammatici, crollo totale Pd. Renzi ora rischia

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (7 DICEMBRE 2017) – PD MAI MESSO COSI’ MALE, M5S PRIMO

Arrivano le nuove intenzioni di voto di Tecnè, sondaggi elettorali da brivido per Matteo Renzi e per il Pd.

Ma guardiamo le due slide di Tecnè: notiamo subito che a ridere questa settimana è solo il Centrodestra, complessivamente sopra di mezzo punto rispetto ad un mese fa.

Il M5S perde nove decimali, restando comunque il primo partito del nostro Paese. Ma il dato più clamoroso degli ultimi sondaggi politici elettorali di Tecnè è il crollo verticale del Pd: quasi due punti percentuali evaporati in quattro settimane, un calo dell’1,7%.

Se il trend non si inverte, Matteo Renzi rischia seriamente di essere messo in discussione come leader del Partito democratico. Il Pd è pericolosamente proiettato verso il 20%.

Il doppio abbandono di Pisapia, insieme alle distanze crescenti fra Pd e “Liberi e Uguali” (nuova formazione di sinistra, capitanata da Piero Grasso), isolano Matteo Renzi in modo drammatico.

Sarà davvero lui il candidato Premier del Pd o di una eventuale (ma sempre più improbabile) coalizione di Centrosinistra?