Ultimi sondaggi politici elettorali: dramma per Renzi, Pd KO (e il peggio deve arrivare)

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (15 DICEMBRE 2017) – PD AI MINIMI, M5S CONTINUA A CRESCERE

Le intenzioni di voto continuano ad essere impietose per il Partito democratico di Matteo Renzi: siamo sotto la soglia del 25%, al 24,1% per la precisione, con un trend che si preannuncia negativo. E c’è già chi parla di un Pd proiettato, da qui alle elezioni, verso il 20%, un risultato che sarebbe disastroso.

M5S cresce invece di tre decimali, confermandosi primo partito, quasi quattro punti sopra il Pd.

Nel Centrodestra si ripete la tendenza dei sondaggi politici delle ultime settimane, con Forza Italia che cresce a spese della Lega Nord.

Ma è prevedibile che il peggio per il Pd debba ancora arrivare: nelle prossime settimane potremmo vedere un “effetto Boschi” negativo, a causa dell’audizione di Vegas, la quale ha dato il via a decisi attacchi delle opposizioni al sottogretario del governo Gentiloni ed ex ministro del governo Renzi.