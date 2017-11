Sondaggi politici elettorali: Boom! Il Pd di Renzi devastato, M5S vola

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (11 NOVEMBRE 2017) – PD RECORD NEGATIVO, M5S VICINO A 30%

Continua l’effetto Sicilia: le intenzioni di voto degli ultimi giorni sono state estremamente negative per il Pd di Matteo Renzi e i sondaggi elettorali del Corriere della Sera di oggi non fanno eccezioni.

Il Partito Democratico è sotto il livello delle elezioni 2013. Il M5S, al contrario, da vincitore morale delle elezioni in Sicilia va alla grande, sfiorando la soglia del 30%.

Diamo uno sguardo più ampio al trend individuato dai sondaggi politici di Ipsos: dal 30.4% di maggio 2017, il Pd ha perso la bellezza di 6 punti percentuali. Il M5S invece, dopo n momento di flessione estiva, sta risalendo verso la quota del 30%, crescendo di quasi due punti percentuali rispetto alle rilevazioni del 27 ottobre 2017.

Passiamo al Centrodestra. Forza Italia e Lega Nord restano in pratica agli stessi livelli di fine ottobre, i più alti da maggio scorso a oggi. Record per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, superato il 5% per la prima volta.

Simulazione di voto con il Rosatellum 2.0, la legge elettorale con cui andremo a votare nel 2018. Nonostante il fatto che il Rosatellum sia stato scritto per penalizzare il M5S, i pentastellati sono il gruppo parlamentare più grande, con ben 173 deputati. Stiamo parlando di gruppo singolo, perché il Centrodestra nel suo complesso può vantare 252 deputati.

Lo abbiamo capito da tempo: se i sondaggi politici elettorali che circolano sono quantomeno vicini alla realtà, formare una maggioranza di governo sarà estremamente complicato. Purtroppo la soluzione più probabile sarà quella di un esteso inciucio fra Centrosinistra e Centrodestra, un minestrone che chiameranno “governo del Presidente”, “di unità nazionale”, “tecnico”, insomma, una definizione apparentemente positiva con cui vorranno rifilarci l’ennesima presa in giro.