Ultimi sondaggi politici elettorali: Pd e Centrodestra fermi, cresce solo M5S

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (12 DICEMBRE 2017) – CRESCE SOLO M5S, PD E CENTRODESTRA AL PALO

Le intenzioni di voto di EMG per Tg La7, andate in onda con i consueti sondaggi elettorali del lunedì. Cosa vediamo in questi nuovi dati? Dalle parti del Pd c’è poco di che stare allegri: il Partito democratico di Matteo Renzi è congelato al 25,3%, incapace di reagire. Il MoVimento 5 Stelle è sopra di 3,3 punti percentuali, a quota 28.6%. Il controsorpasso è ormai solo un ricordo.

Il Centrodestra, nel suo complesso, è fermo come il Pd. Cambiano solo gli equilibri di forza fra Lega e Forza Italia, con il partito di Silvio Berlusconi che afferma sempre più prepotentemente il suo ruolo di locomotiva del Centrodestra.

Dando per buoni i numeri di questi ultimi sondaggi politici elettorali, cosa succederebbe votando oggi con il Rosatellum?

Più o meno quello per cui la nuova legge elettorale è stata progettata: sarebbe il caos, ingovernabilità garantita. L’ipotesi più probabile resta quella del solito inciucio fra Centrodestra e Centrosinistra, con un Premier in grado di stare bene ad entrambi (Gentiloni bis? Draghi? Calenda? Cantone?).

Un’alternativa? Se M5S dovesse avere una riuscita straordinaria e superare il 30%, si aprirebbe uno spiraglio per un governo pentastellato appoggiato da “chi ci sta”. Per esempio da “Liberi e uguali”, oggi stimato intorno al 5%. Se M5S e sinistra riuscissero a superare il 40% insieme, si potrebbero evitare le “Larghe intese”.