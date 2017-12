Ultimi sondaggi politici del 2017: Pd sotto choc, M5S sopra di 4 punti

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (21 DICEMBRE 2017) – PD A LIVELLI MINIMI, M5S PRIMO PARTITO

Siamo ormai agli ultimi dati sulle intenzioni di voto per questo 2017: oggi diamo uno sguardo ai sondaggi elettorali di Demopolis.

Butta male per il Pd di Matteo Renzi, fermo a quota 25%, percentuale con “outook negativo”, come dicono gli economisti: lo stesso segretario del Partito democratico si è trovato costretto ad ammettere che il suo consenso personale è in declino, giustificando la situazione con il fatto che il Pd è al governo.

Il M5S scoppia invece di salute, vicinissimo alla soglia psicologica del 30%. Percentuale che però non basta per governare da soli. Con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, servono il 40% dei voti al proporzionale e il 70% all’uninominale.

Come è facilmente intuibile, si tratta di numeri irraggiungibili per chiunque, persino per la coalizione di Centrodestra (sempre basandoci sui dati dei sondaggi politici elettorali, che ovviamente non danno alcuna certezza scientifica).

Forza Italia, Lega e Fdi raggiungono insieme il 34%. Anche considerando l’apporto di altri partiti minori, il 40% è ben lontano e sarebbe forse ottenibile solo in caso di svuotamento del Pd.

Ricordiamoci infatti che il Pd renziano ha attirato diversi ex berlusconiani, i cui voti in “libera uscita” hanno contribuito al celebre 40% delle Europee 2014. Questi voti però, con il ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica, potrebbero tornare a casa.

Già da maggio 2017, basandoci su dati reali e non sui sondaggi, abbiamo pronosticato un Pd intorno al 20%, tesi ripresa ultimamente da alcuni quotidiani nazionali: qualche settimana di tempo e sapremo se ci avevamo visto giusto.