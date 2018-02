Come gestire la fase della compravendita: idee e consigli

La gestione di una compravendita di case di lusso richiede una certa competenza, necessaria al fine di non perdere credibilità e soprattutto tempo per entrambe le parti.

Partiamo dal tempo. Rispetto ad una compravendita classica, vendere immobili di lusso richiede molto tempo. Infatti più alta è la cifra, più lungo sarà il tempo per riuscire a vendere l’immobile.

Le parti coinvolte non sono sempre privati, ma possono essere interessate anche le società. Per questa ragione è molto importante affidarsi ad un agente immobiliare serio e altamente professionale, perché le competenze messe in atto da entrambe le parti richiedono un’altissima professionalità. Naturalmente oltre alle competenze, un buon consulente deve possedere in questo caso, anche delle conoscenze in merito al settore dell’economia, lingue, diritto e di fatto deve trasformarsi in un abile negoziatore.

Ma alla domanda, come vendere immobili di lusso, ecco qui di seguito le strategie che vengono messe in atto affinché la compravendita vada a buon fine.

Valutazione dell’immobile

Prima di tutto è necessario acquisire l’immobile per poi venderlo in un secondo tempo, ovviamente se si tratta di un immobile che è stato pagato in lire e quindi è stato ad esempio ereditato, occorrerà fare una rivalutazione in modo da stimarne i costi ed il valore attuale. A tal proposito vediamo che è possibile effettuare una valutazione generale dell’immobile, moltiplicando il numero di mq con il valore della zona. Poi ovviamente subentreranno altri requisiti soggettivi nonché stabiliti dal proprietario che avrà intenzione di vendere l’immobile. A questo punto, essendoci dei requisiti soggettivi occorrerà l’intervento di un professionista del settore, il quale in seguito potrà avviare la trattativa della compravendita.

Valorizzazione dell’immobile

In seguito, si passa all’altro step, ovvero alla promozione dello stesso immobile. Quindi in questo caso occorre prima di tutto valutare a quale target ci si rivolge, dopo di che l’immobile deve essere presentato in un modo tale da valorizzarlo in tutte le sue parti. Molti esperti del settore sono del parere che un immobile per poter essere venduto, occorre che dia dapprima una buona impressione al potenziale compratore, solo in questo modo verrà spinto all’acquisto dello stesso. Visto che l’abitazione dunque, deve essere presentata in tutte le sue potenzialità, a tale riguardo bisogna partire da un servizio fotografico all’altezza, che esalti tutti i punti di forza.

La messa in vendita

Nell’annuncio, le fotografie devono essere chiare e nitide, e inoltre un altro aspetto importante da non sottovalutare è la descrizione dello stesso.

A tal proposito, bisogna che la descrizione sia comprensibile, chiara e soprattutto dettagliata, evitando chiaramente di utilizzare parole troppo tecniche.

In linea di principio, sia venditori che acquirenti ricercano profili adeguati per poter gestire al meglio la compravendita, meglio se facenti parte di un’agenzia immobiliare seria e competente che si troverà in qualsiasi città in cui è presente l’immobile.