Ultimi sondaggi politici elettorali: clamoroso disastro Pd, bruciati 7 punti

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (18 DICEMBRE 2017) – CROLLO VERTICALE PER RENZI

Le intenzioni di voto le ultime settimane sono state particolarmente drammatiche per il Partito Democratico di Matteo renzi.

I nuovi sondaggi elettorali di Ipsos, per il Corriere della sera, non fanno eccezione e ci danno Anzi la possibilità di verificare il crollo clamoroso del PD da maggio 2017 a oggi.

In pochi mesi il Partito Democratico ha perso la bellezza di 7 punti percentuali. Un’apocalisse dei consensi scandita dalle sconfitte elettorali alle amministrative 2017 e alle elezioni regionali in Sicilia.

Andando dalle parti del MoVimento 5 stelle, invece, si sorrideva non troppo. I pentastellati restano il primo partito in italia, ma rispetto a maggio 2017 sono in calo di 2 punti percentuali. I veri vincitori di questi ultimi mesi, almeno nei sondaggi politici elettorali, sono i partiti di centro-destra Virgola in particolar modo Forza Italia e Lega nord.

Cosa succederebbe votando oggi con la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis? Come Abbiamo ripetuto più volte, questa legge elettorale sembra essere fatto apposta per impedire la governabilità. Le due ipotesi più plausibili restano quelle di un governo M5S di minoranza, sostenuto da altre forze parlamentari, o in alternativa di larghe intese con il centro-destra a fare da socio di maggioranza.