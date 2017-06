Terremoto oggi 30 giugno 2017: trema di nuovo Amatrice, paura nella notte

ULTIME NOTIZIE TERREMOTO, OGGI 30 GIUGNO 2017: ANCORA PAURA AD AMATRICE

Alle ore 2.25 si è verificata una scossa di terremoto nei pressi di Amatrice. L’epicentro è situato a 6 chilometri dalla città già duramente colpita lo scorso anno dal terremoto.

La magnitudo del sisma di stanotte è stata di 3.9 gradi, la profondità dell’epicentro di 12 chilometri.

La scossa è stata percepita nella zona distrutta dal terremoto il 24 agosto e il 26 ottobre 2016, soprattutto a Cittareale (il paese più vicino all’epicentro), ad Accumoli, Montereale, Capitignano, Borbona, Campotosto, Arquata del Tronto, Cagnano Amiterno e Cascia, quindi in provincia di Rieti, L’Aquila e Perugia.

In attesa di nuovi aggiornamenti in tempo reale, al momento sono sono segnalati danni a cose o persone. Dopo la scossa principale, ne sono seguite altre di intensità inferiore, con magnitudo fra 2 e 2,3.

Terremoto anche in provincia di Arezzo, a poca distanza da Pieve Santo Stefano. La magnitudo in questo caso è stata di 3.1, l’evento sismico si è verificato alle 2.39 della scorsa notte. Nessun danno anche in questa circostanza.