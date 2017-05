Ubi Banca notizia choc su 3 good bank, altro guaio per il governo

Entro il 2020 Ubi banca vuole ridurre di circa 200 milioni gli oneri operativi di Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti tramite una riduzione del personale di 1.569 risorse (-32% rispetto al 2016), il taglio di 140 filiali e la razionalizzazione delle altre spese amministrative.

Significa tagliare di un terzo il personale delle tre good bank.

Così si legge nell’aggiornamento del piano industriale di Ubi Banca.

L’aggiornamento del piano di Ubi prevede a livello di gruppo l’uscita di circa 4mila risorse, di cui 2.170 nel fondo di solidarietà e l’ingresso di circa 900 persone in arco di piano (oltre un quarto già assunti nei primi mesi del 2017) in aggiunta alle circa 200 risorse assunte nella seconda parte del 2016.

Si parla di “forte ricambio generazionale”, ma il saldo è negativo. Addio a 370 punti vendita, di cui 140 nell’ambito del perimetro delle good bank.

“estremamente rapido, con la prima migrazione”, di Banca Marche e Cassa di Risparmio di Loreto, in programma “entro fine ottobre”. Prevista una “solida politica di dividendi” con “la distribuzione del 40% circa dell’utile ordinario”.

Ubi Banca registra nei primi 3 mesi del 2017 un utile netto consolidato di 67 milioni di euro, in crescita del 59,4% rispetto al primo trimestre del 2016, nonostante un’ulteriore svalutazione del Fondo Atlante per 13,5 milioni, oneri relativi al Progetto Banca Unica per 4,6 milioni e spese progettuali relative all’acquisto delle tre good bank per 1,1 milioni.

Il risultato della gestione operativa è di 276,1 milioni, in crescita del 12,6% (e del 49,1% rispetto all’ultimo trimestre del 2016)), grazie a una ripresa dei proventi operativi (+3,3%) e a un calo dell’1,1% degli oneri operativi: calano del 13,2% le rettifiche su crediti, pari a 134,8 milioni nel trimestre.

Si tratta insomma di un altra gatta da pelare per il governo: manon dicevano che va tutto bene e che l’occupazione è in aumento?