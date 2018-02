Come accedere ad un credito privato?

Oggi vorremmo parlare di quale sia la via più facile e sicura per avere accesso ad un credito privato.

Forse molti di voi avranno già indovinato, infatti il metodo più semplice e conveniente è quello di affidarsi ad

un’agenzia privata.

Ma cos’è un credito privato?

Semplicemente un credito privato è una somma di denaro che viene prestata

da una società ad un soggetto, il quale la richiede, e il quale la deve restituire al creditore, in modo rateizzato, in un certo periodo di tempo prestabilito e con l’aggiunta di un certo interesse, calcolato in

percentuale sul totale della somma di denaro prestata inizialmente.

Questo interesse percentuale viene calcolato come detto precedentemente sull’ammontare della somma

presa a prestito e varia da agenzia ad agenzia e risulta essere solitamente più alto con l’aumentare del

numero delle rate.

In sostanza più tempo avrete a disposizione, o vorrete avere a disposizione per poter

restituire il prestito, più il tasso di interesse applicato al prestito stesso sarà più elevato. E se ci pensate è un

fatto abbastanza logico, se un’agenzia vi presta una certa somma di denaro per 1 mese vorrà un certo ritorno, ma se ve lo presta per due anni, duranti i quali si ritrova senza quella somma a voi prestata, ne pretenderà sicuramente un altro.

Questo quindi è un data da valutare attentamente, chiaramente dovrete scegliere un tempo adatto alle

vostre possibilità di restituzione del capitale stesso, ma esagerare con la dilazione dei tempi per paura di

non farcela, vi farà sprecare solamente che denaro.

Farvi aiutare da un esperto che potrete trovare in un’agenzia è sicuramente la soluzione più intelligenti per

il settaggio di questo parametro.

Quando invece vi apprestate a scegliere a quale agenzia fare richiesta per il vostro credito, il confronto tra i

tassi di interesse proposti è fondamentale.

Solitamente questi sono mostrati secondo due parametri, il TAN

e il TAEG. Il primo è il tasso annuo nominale, il secondo invece è il tasso annuo effettivo globale. Ci teniamo

a ricordare che il secondo è quello a cui dovrete prestare attenzione, infatti in questo sono compresi tutti i

costi accessori applicati al vostro prestito, pertanto quando andrete a valutare quale agenzia scegliere,

basate il vostro confronto sul TAEG, che logicamente più risulterà basso, più sarà per voi conveniente il

prestito.

Per esempio, la richiesta di un credito privato Flashcredit può essere effettuata in maniera molto semplice,

sia direttamente in agenzia, ma anche online, vantaggio da non sottovalutare oggigiorno, in cui tutti noi viviamo con ritmi sempre più frenetici e con sempre meno tempo a disposizione.

Se vi stiate chiedendo il perché abbiamo citato proprio Flashcredit e non un’altra agenzia, credo che ci

basterà dirvi che affidandovi a loro avrete a disposizione un’esperienza data più di vent’anni di attività,

sinonimo pertanto d’affidabilità e trasparenza.

Speriamo di avervi chiarito le idee, almeno un po’ riguardo al credito privato, con questi semplici consigli,

che non esauriscono di certo l’argomento ma costituiscono un buon punto di partenza per capire meglio questo mondo.