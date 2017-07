Ultimi sondaggi politici elettorali: dati bomba su M5S, Pd fuori dal prossimo governo

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (5 LUGLIO 2017) – M5S PRIMO PARTITO, CENTROSINISTRA IN CRISI

Dopo le intenzioni di voto di EMG, oggi i nuovi sondaggi elettorali di Ipr Marketing. Buone notizie per il M5S: a dispetto dei risultati non brillanti delle Amministrative 2017, senza parlare del solito fuoco mediatico tutto concentrato sui pentastellati, il MoVimento 5 Stelle resta primo partito.

Il Pd non sa approfittare del momento non facile dei grillini. Per un semplice motivo: i Dem stanno messi peggio. I ballottaggi sono stati una sconfitta totale per Matteo Renzi. Il partito, nonostante ci sia appena stata una scissione, è diviso. L’impressione diffusa all’interno del Pd (renziani di ferro a parte) è che il rottamatore abbia perso il suo smalto e che forse sarebbe meglio puntare su un altro cavallo per le prossime elezioni.

E mentre M5S si lecca le ferite e il Pd è a terra con le ossa rotte, il Centrodestra si scopre più in forma che mai.

Se il M5S resta il primo partito singolo, con il 28% delle preferenze degli intervistati dagli ultimi sondaggi politici elettorali di Ipr Marketing, il Centrodestra è la coalizione più forte del momento.

Sarà dunque fondamentale capire con quale legge elettorale si andrà a votare. Il proporzionale favorisce la presentazione di liste singole, per cercare una quadra dopo il voto. Con il maggioritario, invece, le coalizioni si fanno prima.

In entrambi i casi, basandoci sui dati dei sondaggi politici all’esame in questo articolo, il Pd sembra essere escluso.

Al voto col proporzionale, M5S – arrivando primo – avrebbe il diritto al mandato esplorativo per formare il nuovo governo. Non è detto che ci riesca, ma sicuramente le proverebbe tutte per non passare la palla al Pd.

Al voto col maggioritario, il Centrodestra avrebbe la meglio, pur non essendo autosufficiente. Non ci sarebbe comunque un governo fortemente targato Pd come lo sono stati gli ultimi tre.