QUANDO ASPETTI IL PRINCIPE COL CAVALLO BIANCO MA ARRIVA L’UOMO IN CALZAMAGLIA

Barbara Foria, attrice, autrice e presentatrice napoletana, ci racconta la sua favola, non proprio a lieto fine.

Quante donne sono in attesa del principe azzurro? Tantissime! Che siano sposate o single, le donne sono vittime di quel retaggio Disneyano che ci ha convinte che prima o poi l’uomo col cavallo bianco ci porterà via in un castello fantastico. Il problema, però, arriva quando ci rendiamo conto che l’uomo di oggi più che con il cavallo bianco arriva in calzamaglia ed allora la cena romantica ce la dobbiamo pagare noi.

Una storia, non proprio a lieto fine, ma su cui è possibile farsi un sacco di risate ce la racconta Barbara Foria nel suo nuovo spettacolo “Volevo una cena romantica…e l‘ho pagata io”. Barbara, la bionda in rosso di Colorado Cafè (Italia Uno) ed ora Bella dentro di Selfie – le cose cambiano (Canale 5), sul Palco della Sala Umberto di Roma ha fatto impazzire uomini e donne con il suo nuovo esilarante show per la regia di Claudio Insegno.

“Vissero per sempre felici e contenti” è una frase che ha fatto più danni del bastone allungabile per farsi i selfie. Abbiamo cercato in vano il nostro principe azzurro, perdendo le scarpe, la testa e il cuore. Ma soprattutto perdendo tempo. Perché oggi un principe azzurro non lo trovi neanche col tom tom”.

Esordisce così Barbara Foria, per raccontarci quello che l’ha spinta a scrivere questo spettacolo che ha riscosso tantissimo successo, prima a Milano al Teatro Manzoni e poi a Roma nella Sala Umberto.

“Se riscrivessero quelle favole oggi probabilmente i finali sarebbero diversi: il Principe sceglierebbe una MILF, la Bella Addormentata, stufa di attendere che qualcuno venga a risvegliarla, partirebbe per i Caraibi con le amiche di WhatsApp. E Aladdin? Scapperebbe col genio e i soldi, lasciando Jasmine in braghe di tela”.

Insomma una visione non proprio fiabesca dell’universo di coppia ma su cui Barbara Foria ha costruito un vero e proprio must della comicità: con il suo stile vulcanico, irriverente e schietto, si è sempre contraddistinta come paladina dell’universo femminile ed anche in questo One Woman Show i maschietti in platea devono fare i conti con una bionda terribile che mette a “nudo” tutte le debolezze del sesso forte (?) e tutte le forze del sesso debole(?).

Proprio così La Foria rompe gli schemi svelando i segreti che nessuna donna ha mai osato confessare ad alta voce, figuriamoci in una platea sold out. Una vera e propria arringa per analizzare il rapporto uomo‐donna, dal primo giorno di idillio amoroso, all’incontro con l’avvocato divorzista.

Uno spettacolo esilarante e autoironico rivolto alle donne strizzando l’occhio agli uomini. Il risultato? Da morir dal ridere!

Roberta Marcantonio