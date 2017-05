SASI: Sospensione fornitura idrica per lavori

La SASI (Società Abruzzese per il servizio idrico integrato) ha rilasciato un comunicato stampa per annunciare la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle ore 7:00 del 17 maggio alle ore 8:00 del 18 maggio.

Ciò si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione della condotta principale in località Femmina Morta di Casoli ed in località Borrechi di Castel Frentano.

I comuni interessati saranno: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (per le località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano (con l’esclusione di Lanciano Centro, Lanciano Vecchia e Zona 167), Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villamagna.

I contatti della società in caso di necessità

PRONTO INTERVENTO H24

(attivo 24 ore su 24)

numero verde: 800.99.51.01

SERVIZIO CLIENTI

(attivo dal lunedì al venerdi dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00)

numero verde: 800.91.55.22

Fax: 0872.702234

email: [email protected]