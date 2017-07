Sondaggi, Pd sprofondato dopo la mazzata ai ballottaggi

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (30 GIUGNO 2017) – PD IN PICCHIATA, LEGA DA RECORD

Dopo le intenzioni di voto di BiDiMedia, oggi i sondaggi elettorali di Ixe per Agorà.

Come era prevedibile dopo il disastro ai ballottaggi, il Pd è in picchiata.

In circa un mese, il Partito Democratico vede evaporare due punti percentuali.

Al contrario, la Lega nord di Matteo Salvini è in forma stellare, toccando la quota record del 14%.

Il Centrodestra vale complessivamente il 32%.

Flessione negativa anche per M5S, ma non pesante quanto il crollo del Pd. Fra i due partiti, secondo i sondaggi politici elettorali di Ixe, c’è un sostanziale testa a testa.

Le difficoltà interne del Pd, l’eclissarsi dell’astro del rottamatore e l’inerzia del governo Gentiloni (che per ora non ha fatto altro che salvare banche), lasciano presagire tempi bui per i Dem, a tutto vantaggio di M5S e Centrodestra.