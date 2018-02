Sondaggi politici elettorali: M5S vola e può cantare “Non mi avete fatto niente”

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (16 FEBBRAIO 2018) – M5S CRESCE, PD NEL BARATRO. “RIMBORSOPOLI” E’ BOOMERANG

C’era molta curiosità per le intenzioni di voto successive alla cosiddetta “Rimborsopoli” del M5S. Sottolineiamo che è improprio parlare di rimborsi nel caso delle mancate restituzioni di alcuni parlamentari del M5S. E’ improprio sia da un punto di vista linguistico (la definzione di rimborso è “riappropriazione del proprio denaro sborsato antecedentemente”) sia da quello del diritto, visto che nulla c’entrano le famigerate spese pazze avvenute con i rimborsi gonfiati dei consiglieri regionali.

Eppure gli avversari politici, con il supporto di buona parte dei media, hanno cercato di far passare il caso come una specie di Tangentopoli del terzo millenio. A quanto pare, gli italiani non ci sono cascati: il M5S non perde voti, anzi ne guadagna, praticamente in tutti gli ultimi sondaggi politici elettorali, fra cui quelli di IPR che potete vedere nel presente post.

Mancano circa poco più di due settimane al voto, questa è l’ultima settimana per i sondaggi politici (poi scatterà il silenzio elettorale) e non sono prevedibili grossi sconvolgimenti nei prossimi giorni.

Il M5S sarà probabilmente il primo partito italiano, mentre il Centrodestra la prima coalizione. Da un lato i pentastellati difficilmente avranno i numeri per governare da soli, dall’altro Lega e Forza Italia sembrano andare poco d’accordo su diversi punti del programma.

Un situazione di instabilità la cui responsabilità graverà sui partiti che hanno votato il Rosatellum, cioè una legge elettorale che pare fatta apposta per impedire al M5S di governare, al costo di rendere l’Italia un Paese ingovernabile.