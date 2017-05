Sondaggi Tg La7: M5S prende il largo, effetto Primarie Pd già finito

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (15 MAGGIO 2017) – MA QUALE CONTROSORPASSO: IL PD SI AFFLOSCIA DI NUOVO

Dopo aver fatto chiarezza sulla media degli ultimi sondaggi, oggi le intenzioni di voto appena andate in onda nell’edizione serale del tg di Enrico Mentana (EMG).

La bolla dell’effetto Primarie Pd è già scoppiata: è bastato il pungiglione del caso Boschi-Unicredit a far sgonfiare la risalita del Partito democratico.

Inossidabile invece il M5S: i pentastellati si riavvicinano alla soglia del 30% e si confermano primo partito italiano, con buona pace di chi parlava di controsorpasso.

Non c’è tuttavia una maggioranza possibile con nessuna delle alleanze ipotizzate dai sondaggi politici elettorali di EMG. L’intesa M5S-Lega-Fdi sarebbe tuttavia quella più forte al momento.

Le novità sulla legge elettorale fanno pensare che Renzi potrebbe cercare l’incidente in Parlamento, facendosi bocciare la proposta del “Verdinellum” (simile al modello tedesco, 50% maggioritario e 50% proporzionale) per puntare a elezioni subito con il proporzionale puro (o quasi) attualmente in vigore in seguito alle sentenze della Corte costituzionale.