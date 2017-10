Ultimi sondaggi elettorali, dati choc: M5S sopra 30%, Pd sprofondato dal Rosatellum

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (27 OTTOBRE 2017) – EFFETTO ROSATELLUM, M5S VOLA PD AFFONDA

Dopo le intenzioni di voto di Demopolis, oggi analizziamo di dati sorprendenti dei sondaggi elettorali di Termometro Politico.

Cosa succede votando con il Rosatellum, la nuova legge elettorale fresca fresca di approvazione? Come hanno reagito gli italiani a questa forzatura del voto di fiducia alla Camera e al Senato, che ha provocato addirittura la fuoriuscita del presidente del Senato Pietro Grasso dal gruppo parlamentare del Pd?

Brutte notizie per il Partito democratico: l’effetto del Rosatellum sembra essere quello opposto al desiderato. Il sondaggio di Termometro politico (3.600 intervistati con metodo CAWI) è disastroso per il Partito democratico.

Per quanto riguarda le coalizioni, l’intero Centrosinistra vale meno del M5S. Primo il Centrodestra, un paio di punti percentuali sopra i pentastellati. Il MoVimento 5 Stelle si assesta sopra la soglia psicologica del 30%, superandola di un decimale.

A poco più di una settimana dalle elezioni in Sicilia, la situazione del partito di Matteo Renzi non appare rosea. Il Rosatellum non è piaciuto agli italiani e il Pd, secondo gli ultimi sondaggi politici di Termometro Politico, è appena al 24,1%, dunque una quota inferiore a quella del Pd di Pier Luigi Bersani alle elezioni Politiche 2013.

La simulazione di voto del Rosatellum (ne abbiamo viste un paio negli scorsi giorni) descrivono scenari politici da panico: la nuova legge elettorale rende complicatissima la governabilità del Paese. Nessuna forza politica potrà governare da sola o in coalizione con partiti della medesima area politica: l’inciucio fra Centrosinistra e Centrodestra sembrerebbe quasi inevitabile.

Unica alternativa possibile, un M5S ancora più forte del previsto, in grado di superare da solo il Centrodestra: in quel caso Mattarella dovrebbe affidare ai grillini il mandato esplorativo per formare il nuovo governo. E tutto potrebbe succedere.