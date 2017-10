Ultimi sondaggi politici elettorali: simulazione voto Rosatellum, ecco la drammatica verità

ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI (26 OTTOBRE 2017) – SIMULAZIONE DI VOTO ROSATELLUM, GLI EFFETTI DEVASTANTI SU M5S E SINISTRA

Le intenzioni di voto che vedremo nelle prossime settimane saranno sicuramente influenzate dall’approvazione del Rosatellum, da oggi nuova legge elettorale vigente in Italia, passata in queste ore in Senato per il voto finale con 214 sì.

I sondaggi elettorali degli ultimi giorni hanno già eseguito qualche simulazione di voto: oggi vediamo quella andata in onda ieri a Otto e mezzo, realizzata da Demopolis.

Cosa succedere votando oggi con il Rosatellum? Chi vincerebbe le elezioni con la nuova legge elettorale? Andiamo subito a vedere le grafiche degli ultimi sondaggi p

Il penso delle coalizioni: il Centrodestra è davanti a tutti, seguito dal Centrosinistra e dal M5S. Il MoVimento 5 Stelle è il primo partito italiano, ma nella classifica delle coalizioni finisce come fanalino di coda.

Come sarebbe la Camera dei Deputati se si votasse oggi con il Rosatellum? La simulazione di voto di Demopolis parla di 24 deputati per la Sinistra, 168 per il M5S, 180 per il Centrosinistra e 246 per il Centrodestra.

Come dicevamo, il M5S è il partito col consenso più alto, al 28%, contro il 26.5% del Pd, il 15,3% della Lega Nord e il 14% di Forza Italia. Ma è nell’ultima slide che appare la drammatica verità sul Rosatellum (almeno dal nostro opinabile punto di vista): la nuova legge elettorale è stata pensata, con ogni evidenza, per penalizzare fortemente il M5S e la Sinistra. Una vendetta nei confronti degli scissionisti fuoriusciti dal Pd, un colpo basso contro l’avversario più forte, i pentastellati.

Gli italiani si renderanno conto di cos’è davvero il Rosatellum? La nuova legge elettorale avrà un effetto controproducente per i suoi ideatori, come già accadde per la Legge Truffa del 1953? Lo scopriremo seguendo i prossimi sondaggi politici elettorali, l’imminente voto per le Regionali in Sicilia e, soprattutto, le sempre più vicine e fatidiche elezioni Politiche del 2018.